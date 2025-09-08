CTS Eventim Aktie
Marktkap. 8,32 Mrd. EURKGV 24,58 Div. Rendite 2,03%
WKN 547030
ISIN DE0005470306
Symbol CEVMF
CTS Eventim Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Für Kursgewinne europäischer mittelgroße Börsenwerte im kommenden Jahr brauche es steigende Ergebnisse, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die seien aber ein realistisches Szenario. In das Jahr 2026 hinein dürfte sich das ökonomische Wachstum in Europa befestigen. Er fügte die Aktien von CTS Eventim zur Liste seiner Favoriten hinzu./bek/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Willy Barton / Shutterstock.com
Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|Unternehmen:
CTS Eventim
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
88,30 €
|Abst. Kursziel*:
30,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
89,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,71%
|
Analyst Name:
Gerhard Orgonas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
