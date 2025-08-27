Evonik bündelt Infrastruktur-Dienstleistungen in Syneqt GmbH
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Chemie-Konzern Evonik bündelt seine bislang auf die Chemieparks Marl und Wesseling konzentrierten Infrastruktur-Aktivitäten in einer gemeinsamen Einheit. Die neue Gesellschaft heiße Syneqt GmbH und soll am 1. Januar 2026 die Arbeit aufnehmen, teilte Evonik mit. Mit rund 3.500 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro soll Syneqt einer der größten Anbieter in Nordrhein-Westfalen für Services in der Prozess-Industrie darstellen.
Syneqt werde ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Evonik, und perspektivisch ist laut Evonik der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen. Optionen dieser Art werden jedoch noch geprüft.
Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/uxd
(END) Dow Jones Newswires
August 28, 2025 07:20 ET (11:20 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Evonik Buy
|Warburg Research
|01.08.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|07.08.2025
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|07.07.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen