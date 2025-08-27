DAX24.026 -0,1%ESt505.390 -0,1%Top 10 Crypto16,07 +0,4%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin96.876 +1,5%Euro1,1666 +0,2%Öl67,96 +0,2%Gold3.405 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- DroneShield, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Commerzbank, UniCredit, Pernod Ricard im Fokus
Top News
Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen Aktien von CANCOM, VORWERK und Dermapahrm reagieren auf Jefferies-Umstufungen
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Evonik bündelt Infrastruktur-Dienstleistungen in Syneqt GmbH

28.08.25 13:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
16,85 EUR 0,06 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Chemie-Konzern Evonik bündelt seine bislang auf die Chemieparks Marl und Wesseling konzentrierten Infrastruktur-Aktivitäten in einer gemeinsamen Einheit. Die neue Gesellschaft heiße Syneqt GmbH und soll am 1. Januar 2026 die Arbeit aufnehmen, teilte Evonik mit. Mit rund 3.500 Beschäftigten und einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro soll Syneqt einer der größten Anbieter in Nordrhein-Westfalen für Services in der Prozess-Industrie darstellen.

Wer­bung

Syneqt werde ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Evonik, und perspektivisch ist laut Evonik der Einstieg von Investoren in verschiedenen Größenordnungen möglich, um weitere Wachstumsmittel für das Geschäft zu erschließen. Optionen dieser Art werden jedoch noch geprüft.

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 28, 2025 07:20 ET (11:20 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Evonik AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
07.08.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
01.08.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.07.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
07.08.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Evonik NeutralUBS AG
07.07.2025Evonik NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen