Evonik-Finanzchefin Schuh geht - Vorstandschef Kullmann übernimmt vorerst

18.09.25 14:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
15,55 EUR -0,37 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Evonik verliert seine Finanzchefin Maike Schuh. Die Managerin verlasse das Unternehmen nach rund zehn Jahren auf eigenen Wunsch, teilte Evonik am Donnerstag in Essen mit. Bis zur Berufung eines Nachfolgers übernehme Vorstandschef Christian Kullmann die Leitung des Finanzressorts. Schuhs operative Aufgaben soll der Generalbevollmächtigte Claus Rettig erledigen.

Schuh war seit April 2023 im Vorstand des Chemiekonzerns. Sie habe für das Unternehmen in verschiedenen Funktionen viel erreicht, sagte Aufsichtsratschef Bernd Tönjes. Er bedaure ihr Ausscheiden und danke ihr für ihre Arbeit. Zudem verlängerte der Aufsichtsrat den Vertrag von Personalvorstand Thomas Wessel um zwei Jahre bis 31. August 2028./stw/stk

Analysen zu Evonik AG

DatumRatingAnalyst
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Evonik BuyDeutsche Bank AG
01.08.2025Evonik KaufenDZ BANK
01.08.2025Evonik BuyWarburg Research
01.08.2025Evonik OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
15.09.2025Evonik HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Evonik NeutralUBS AG
12.08.2025Evonik HoldWarburg Research
07.08.2025Evonik HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
18.06.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
22.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.
14.04.2025Evonik UnderperformJefferies & Company Inc.

