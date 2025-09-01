EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 5,93 EUR nach.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:50 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 5,93 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,88 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,07 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 613.733 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,15 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 17,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

