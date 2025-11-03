EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 7,13 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 7,13 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 130.578 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,95 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 40,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,42 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 182,12 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,442 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

