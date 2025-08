EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,06 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 7,06 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 7,08 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,01 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.415 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,60 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,451 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

