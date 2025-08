EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag im Minus

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 6,71 EUR.

Um 11:47 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 6,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,68 EUR. Bei 6,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217.760 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 58,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 24,59 Prozent Luft nach unten.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,60 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 208,73 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 199,98 Mio. EUR.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,451 EUR je Aktie aus.

