EVOTEC SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von EVOTEC SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 6,71 EUR.

Die Aktie verlor um 15:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 6,71 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,62 EUR ab. Bei 6,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 414.201 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 8,60 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

