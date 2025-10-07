EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 6,85 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 6,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.600 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 55,08 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 35,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht