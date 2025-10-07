DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
Notierung im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

07.10.25 09:26 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 6,85 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,84 EUR -0,00 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 6,85 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.600 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 55,08 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 35,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

