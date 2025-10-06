EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,84 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 6,84 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,87 EUR zu. Bei 6,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.189 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 35,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

