So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt

06.10.25 12:05 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag gefragt

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 6,84 EUR.

EVOTEC SE
6,83 EUR 0,18 EUR 2,77%
Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 6,84 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,87 EUR zu. Bei 6,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232.189 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 35,59 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

