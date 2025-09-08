DAX23.717 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.610 +0,2%Nas21.787 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1717 -0,4%Öl67,05 +1,2%Gold3.638 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA DEUTZ 630500 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- US-Börsen volatil -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- CaliberCos, DHL, VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie Krise oder Einstiegschance? So bewerten Analysten die Kursschwäche der Microsoft-Aktie
Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Aktie im Blick

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

09.09.25 16:09 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,83 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,77 EUR -0,08 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,83 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,73 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.549 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,436 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen