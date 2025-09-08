EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,83 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,83 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,73 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.549 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,436 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren
So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen