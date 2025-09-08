EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,83 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 5,83 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,73 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189.549 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,436 EUR ausweisen wird.

