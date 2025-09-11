EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 5,93 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 5,93 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,83 EUR. Zuletzt wechselten 122.740 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,24 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

