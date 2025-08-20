EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 6,04 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 6,04 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 397.364 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 75,89 Prozent wieder erreichen. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 16,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,427 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

