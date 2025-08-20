DAX24.288 +0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.795 -0,3%Euro1,1653 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.340 -0,2%
EVOTEC SE im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt Stellung am Vormittag

21.08.25 09:26 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteidigt Stellung am Vormittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,14 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,14 EUR -0,00 EUR -0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 6,14 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,17 EUR zu. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,11 EUR. Mit einem Wert von 6,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.963 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 73,08 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 21,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,60 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,427 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verdient

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

EVOTEC-Aktie dreht ins Negative: EVOTEC meldet Rückgang der Halbjahresumsätze

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
