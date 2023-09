EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 21,47 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 21,47 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 21,30 EUR. Bei 21,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 3.340 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (14,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 31,07 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,00 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 172,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 172,20 EUR gelegen.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

