EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagvormittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 6,07 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,7 Prozent auf 6,07 EUR. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,99 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 98.225 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,60 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,427 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

