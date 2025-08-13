EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag ab

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 6,02 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 6,02 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 5,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.091.273 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 76,29 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die EVOTEC SE-Aktie 19,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,60 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie ausweisen dürften.

