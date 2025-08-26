DAX24.154 ±0,0%ESt505.386 ±0,0%Top 10 Crypto15,87 +1,5%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.554 -0,6%Euro1,1598 -0,4%Öl67,02 -0,3%Gold3.380 -0,4%
Kurs der EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag stärker

27.08.25 09:25 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag stärker

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,00 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 6,00 EUR. In der Spitze gewann die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.964 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 43,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 15,69 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,60 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 171,24 Mio. EUR, gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,427 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

