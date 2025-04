EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 7,44 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 7,44 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 7,44 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.010 EVOTEC SE-Aktien.

Am 16.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 30,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 17.04.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 EUR gegenüber -0,09 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 221,23 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 201,31 Mio. EUR umgesetzt.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,444 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

