EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Nachmittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 6,01 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,01 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 298.004 Stück.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 76,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 15,75 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,60 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,427 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

