Expansion in Europa

Holcim-Aktie: Übernahme des Wandsystem-Anbieters Xella

20.10.25 07:59 Uhr
Holcim-Aktie: Übernahme des Wandsystem-Anbieters Xella in Milliardendeal | finanzen.net

Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim will sein Geschäft in Europa ausbauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Holcim AG
65,90 CHF -1,30 CHF -1,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Holcim werde für 1,85 Milliarden Euro den deutschen Anbieter von Wandsystemen Xella übernehmen, teilte der Konkurrent von Heidelberg Materials am Montag mit. Mit dem Kauf wollen die Schweizer ihre Position im Bereich nachhaltiges Bauen stärken. Der Zukauf soll im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und der behördlichen Genehmigungen.

Wer­bung

Xella beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 4.000 Mitarbeiter und erwartet 2025 einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Zu Xella gehören die Marken Ytong, Silka, Hebel und Multipor. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Duisburg bietet seine Produkte in 21 europäischen Märkten an.

Der Kauf soll ab dem ersten Jahr einen positiven Effekt auf den Gewinn je Aktie sowie auf den freien Barmittelzufluss haben. Ab dem dritten Jahr rechnet Holcim mit Synergien beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von jährlich 60 Millionen Euro.

/mne/cf/rw/AWP/jha/

ZUG (dpa-AFX)

