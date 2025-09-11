Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit positiven Vorzeichen
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 222,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Expedia-Aktie konnte um 20:07 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 222,68 USD. Bei 222,89 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 221,36 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 103.174 Expedia-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (222,89 USD) erklomm das Papier am 12.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 0,09 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 USD je Aktie ausschütten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Expedia am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Alle: Alle Empfehlungen