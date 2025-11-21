Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia zieht am Freitagnachmittag an
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Expedia-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 242,50 USD nach oben.
Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,3 Prozent im Plus bei 242,50 USD. Die Expedia-Aktie legte bis auf 242,81 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 238,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 147.456 Expedia-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 279,61 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 15,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im Vorjahr hatte Expedia 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Expedia veröffentlichte am 06.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,04 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 4,41 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 05.02.2026 gerechnet.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 15,32 USD in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Expedia Inc.
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
