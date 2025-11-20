Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tritt am Nachmittag auf der Stelle

Expedia im Blick

Die Aktie von Expedia zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 239,79 USD.

Bei der Expedia-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 239,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 242,58 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 239,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.020 Expedia-Aktien.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 279,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 16,61 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 83,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 15,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins