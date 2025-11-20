DAX23.496 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.101 +2,4%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1524 -0,1%Öl64,26 +0,9%Gold4.085 +0,2%
Expedia im Blick

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tritt am Nachmittag auf der Stelle

20.11.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Expedia zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 239,79 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
209,40 EUR 5,05 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Expedia-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 239,79 USD. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 242,58 USD. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 239,57 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 242,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.020 Expedia-Aktien.

Am 14.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 279,61 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 16,61 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 83,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 06.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 5,04 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Expedia 4,41 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 15,32 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Expedia Inc.

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

