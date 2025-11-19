Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteidigt am Mittwochabend Vortagesniveau
Die Aktie von Expedia hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 240,13 USD zeigte sich die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Expedia-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 240,13 USD. In der Spitze gewann die Expedia-Aktie bis auf 244,01 USD. Das Tagestief markierte die Expedia-Aktie bei 238,61 USD. Bei 240,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 228.480 Expedia-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2025 auf bis zu 279,61 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,44 Prozent. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 130,38 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Expedia-Aktie derzeit noch 45,70 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Expedia seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,08 USD je Aktie ausschütten.
Expedia ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 7,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Expedia im vergangenen Quartal 4,41 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Expedia 4,06 Mrd. USD umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Expedia am 05.02.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 15,32 USD fest.
