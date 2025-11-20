DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Blick auf Expedia-Kurs

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagabend schwächer

20.11.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Minus bei 235,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
204,10 EUR -0,25 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Expedia befand sich um 20:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,8 Prozent auf 235,60 USD ab. Bei 234,61 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 242,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 205.519 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 279,61 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 130,38 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 44,66 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,08 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,04 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,41 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,32 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie springt zweistellig hoch: Starkes Quartal sorgt für Begeisterung

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

In eigener Sache

Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com

mehr Analysen