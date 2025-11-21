Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia springt am Freitagabend an
Die Aktie von Expedia gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 247,10 USD.
Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 5,3 Prozent auf 247,10 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Expedia-Aktie bei 247,72 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 238,76 USD. Bisher wurden heute 692.467 Expedia-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 279,61 USD. Dieser Kurs wurde am 14.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Expedia-Aktie mit einem Kursplus von 13,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 130,38 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 47,24 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,08 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 06.11.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,04 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,06 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,32 USD je Aktie.
