Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 213,59 USD.
Die Expedia-Aktie konnte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 213,59 USD. Bei 213,75 USD erreichte die Expedia-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 19.163 Expedia-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,49 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Gewinne von 1,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,46 USD am 12.09.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 40,79 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 3,79 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 14,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
