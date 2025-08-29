DAX23.515 -2,2%ESt505.295 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.054 -1,1%Nas21.071 -1,8%Bitcoin95.289 +2,3%Euro1,1654 -0,5%Öl68,83 +1,0%Gold3.515 +1,1%
02.09.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 114,01 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
97,86 EUR 0,47 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 114,01 USD. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,35 USD. Mit einem Wert von 114,59 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 354.967 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 10,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,81 USD am 11.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 16,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ExxonMobil-Gewinn in Höhe von 6,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

