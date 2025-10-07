DAX24.386 ±0,0%Est505.615 -0,2%MSCI World4.331 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,27 -0,4%Gold3.985 +0,6%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

07.10.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 113,42 USD nach.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 113,42 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,32 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 114,15 USD. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 258.664 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Mit einem Zuwachs von 11,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 13,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,00 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ExxonMobil-Aktie in Höhe von 6,76 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
