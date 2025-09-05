DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.152 -0,1%Euro1,1708 -0,4%Öl66,43 +0,3%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Dienstagabend

09.09.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Dienstagabend

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 111,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
95,41 EUR 2,20 EUR 2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,5 Prozent auf 111,49 USD. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 110,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 893.220 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD an. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 11,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 12,27 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
