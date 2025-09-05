ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ExxonMobil. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 112,14 USD.
Die ExxonMobil-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 112,14 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,43 USD zu. Bei 111,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 618.651 ExxonMobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 12,77 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,68 USD in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
