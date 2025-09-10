ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagnachmittag behauptet

ExxonMobil im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Anleger zeigten sich zuletzt bei der ExxonMobil-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 112,48 USD.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der ExxonMobil-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 112,48 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,54 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 110,90 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 111,32 USD. Bisher wurden heute 248.379 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 13,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,09 Mrd. USD gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,69 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich