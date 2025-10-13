ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Montagnachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von ExxonMobil zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ExxonMobil konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 112,00 USD.
Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 112,00 USD. Die ExxonMobil-Aktie zog in der Spitze bis auf 112,03 USD an. Bei 111,63 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 242.970 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 124,26 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 10,95 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 12,67 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.
Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können ExxonMobil-Anleger Experten zufolge am 30.10.2026 werfen.
Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,82 USD je Aktie.
