ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagnachmittag gefragt
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von ExxonMobil konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 118,73 USD.
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 118,73 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die ExxonMobil-Aktie bei 119,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,84 USD. Zuletzt wurden via New York 248.220 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.11.2024 auf bis zu 123,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 97,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 17,62 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83,36 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.01.2026 erwartet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,90 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
