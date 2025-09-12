ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 115,38 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 115,38 USD zu. In der Spitze gewann die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,46 USD. Bei 114,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 686.715 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie.

