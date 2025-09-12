ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Kursplus

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.980 +0,5%Nas22.259 -0,3%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1833 -0,3%Öl67,66 -1,2%Gold3.656 -0,9%
DAX schließt stabil -- Fed senkt Leitzins -- US-Börsen uneinheitlich --China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
17.09.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 115,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,50 EUR 0,90 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 115,38 USD zu. In der Spitze gewann die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,46 USD. Bei 114,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 686.715 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

