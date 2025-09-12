ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,82 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 114,82 USD. Die ExxonMobil-Aktie sank bis auf 114,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 115,21 USD. Zuletzt wechselten 230.279 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 126,34 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,03 Prozent hinzugewinnen. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie.
Redaktion finanzen.net
