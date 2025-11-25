ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Dienstagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 115,29 USD.
Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 115,29 USD. Die Abwärtsbewegung der ExxonMobil-Aktie ging bis auf 115,09 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 115,16 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 380.409 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 121,88 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 5,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,06 USD. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 31.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,36 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 30.01.2026 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
