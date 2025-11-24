ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verliert am Abend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 116,04 USD.

Der ExxonMobil-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 116,04 USD. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 114,74 USD. Bei 117,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.124.754 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,21 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 5,82 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,71 Prozent.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,06 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Am 31.10.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,76 USD gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat ExxonMobil 83,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 30.01.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,92 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger