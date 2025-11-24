ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 115,01 USD ab.
Um 15:52 Uhr fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 115,01 USD ab. In der Spitze fiel die ExxonMobil-Aktie bis auf 114,74 USD. Bei 117,01 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 416.981 ExxonMobil-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. 7,13 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 14,96 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,06 USD, nach 3,84 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,00 USD.
ExxonMobil gewährte am 31.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 1,92 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,29 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,36 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 87,10 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 30.01.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,92 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
