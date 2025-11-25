DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.909 +0,2%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1582 +0,5%Öl62,57 -1,3%Gold4.132 -0,1%
Kursverlauf

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagabend mit Kurseinbußen

25.11.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 114,98 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 114,98 USD ab. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 114,19 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 115,16 USD. Bisher wurden heute 853.132 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 121,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. 6,00 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,06 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 31.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,76 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,92 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat ExxonMobil 83,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 87,10 Mrd. USD umgesetzt worden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 30.01.2026 gerechnet.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,92 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

