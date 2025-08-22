ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 111,37 USD.

Die ExxonMobil-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 111,37 USD nach. Die Abwärtsbewegung der ExxonMobil-Aktie ging bis auf 110,92 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 111,17 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 146.566 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 97,81 USD am 11.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 13,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

