ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verbilligt sich am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 111,06 USD abwärts.

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 111,06 USD. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 110,36 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 111,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 435.161 ExxonMobil-Aktien.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

