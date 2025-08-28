ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend fester

Notierung im Blick

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 114,37 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 114,37 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ExxonMobil-Aktie bisher bei 114,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,75 USD. Zuletzt wechselten via New York 755.370 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 126,34 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 10,47 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Abschläge von 14,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich