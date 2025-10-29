ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von ExxonMobil zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 116,24 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von ExxonMobil legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 116,24 USD. Kurzfristig markierte die ExxonMobil-Aktie bei 116,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 339.884 ExxonMobil-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 15,86 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2027 9,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt
Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com
Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2023
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.12.2023
|ExxonMobil Buy
|UBS AG
|21.04.2022
|ExxonMobil Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2022
|ExxonMobil Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2022
|ExxonMobil Neutral
|Credit Suisse Group
|01.02.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.02.2022
|ExxonMobil Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.2022
|ExxonMobil Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.12.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|29.10.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|02.06.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.2021
|ExxonMobil Underperform
|RBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen