Vor Fed-Entscheid: DAX schwächer -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Mittwochnachmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute:Beiersdorf könnte Boden gefunden haben - Kurspotential 40 Prozent 
Kurs der ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Nachmittag fester

29.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 116,24 USD zu.

ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,94 EUR 0,14 EUR 0,14%
Das Papier von ExxonMobil legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 116,24 USD. Kurzfristig markierte die ExxonMobil-Aktie bei 116,34 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 115,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 339.884 ExxonMobil-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,21 USD. Dieser Kurs wurde am 23.11.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 15,86 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Vorjahr erhielten ExxonMobil-Aktionäre 3,84 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 31.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2027 9,02 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

