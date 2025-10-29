DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.903 +0,3%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,82 +0,6%Gold3.937 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend im Aufwind

29.10.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend im Aufwind

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 116,96 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,94 EUR 0,14 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 116,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 117,05 USD. Bei 115,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 667.755 Stück.

Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 5,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 16,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 9,02 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen