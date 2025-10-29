ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend im Aufwind
Die Aktie von ExxonMobil zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 116,96 USD zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,7 Prozent auf 116,96 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 117,05 USD. Bei 115,12 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 667.755 Stück.
Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 5,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 16,37 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 9,02 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
