ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Kurseinbußen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 115,68 USD.

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 115,68 USD ab. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,25 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 116,40 USD. Zuletzt wechselten via New York 835.273 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 6,51 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 18,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,02 USD je ExxonMobil-Aktie.

