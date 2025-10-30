ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

Blick auf ExxonMobil-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 115,90 USD.

Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 115,90 USD abwärts. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,25 USD. Bei 116,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 402.436 Aktien.

Am 23.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,61 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,02 USD fest.

