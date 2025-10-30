DAX24.114 ±-0,0%Est505.688 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.685 -1,1%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1564 -0,4%Öl64,87 -0,1%Gold4.004 +1,5%
Blick auf ExxonMobil-Kurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

30.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 115,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
100,38 EUR 1,44 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 115,90 USD abwärts. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,25 USD. Bei 116,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 402.436 Aktien.

Am 23.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,61 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 9,02 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
