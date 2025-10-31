DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Aktienentwicklung

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag in Rot

31.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag in Rot

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 113,88 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,88 EUR -1,44 EUR -1,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 113,88 USD. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 112,65 USD. Mit einem Wert von 113,86 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 754.066 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Bei 123,21 USD erreichte der Titel am 23.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 16,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q4 2025 wird am 30.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 9,02 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

