Meta Materials-Aktie zieht nach Facebook-Namensänderung an: Nur eine Verwechslung - oder steckt mehr dahinter?

• Aktie des Facebook-Konzerns unter neuem Namen an der NASDAQ gelistet• Aktien des kanadischen Unternehmens Meta Materials ziehen an• Verwechslung - oder steckt mehr dahinter?

Vergangene Woche überraschte Facebook die Anleger mit der Nachricht - ähnlich dem Modell von Google und seinem Mutterkonzern Alphabet -, dass künftig die Dachmarke Meta über Facebook & Co. stehen soll. Die einzelnen Dienste, Facebook, Instagram, WhatsApp und der Messenger behalten ihre Namen. "Meta" solle den Fokus auf die geplante digitale Welt "Metaverse" lenken. "Wir glauben, dass das 'Metaverse' der Nachfolger des mobilen Internets sein wird", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Facebook-Chef Mark Zuckerberg.

Am Montag startete dann die Aktie des Facebook-Konzerns bereits unter dem neuen Namen Meta Platforms an der NASDAQ. Der Kurs setzte seine jüngste Erholung zum Wochenstart mit einem Anstieg um letztlich 1,98 Prozent auf 329,98 US-Dollar fort - zeitweise war das Papier um rund drei Prozent bis auf 333,45 US-Dollar gestiegen.

Daneben hat vermutlich die Namensänderung des Facebook-Konzerns auch noch eine ganz andere Aktie angetrieben.

Meta Materials-Aktie zieht nach Facebook-Ankündigung an

Am vergangenen Freitag stiegen die Aktien des kanadischen Unternehmens Meta Materials plötzlich deutlich an, nachdem Mark Zuckerberg die Namensänderung von Facebook in Meta verkündet hatte. Die Aktien von Meta Materials kletterten am Freitag zeitweise um mehr als fünf Prozent auf knapp fünf US-Dollar. Zum Wochenstart setzte sich der Anstieg dann fort: Die Meta Materials-Aktie schoss zeitweise um mehr als 15 Prozent auf ein Tageshoch bei 5,49 US-Dollar nach oben. Meme-Aktienhändler seien MarketWatch zufolge bei Meta Materials jedoch bereits seit einigen Monaten optimistisch. Im Juni erst hatte die Meta Materials-Aktie ein Allzeithoch bei 21,75 US-Dollar erreicht.

Das 2011 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Dartmouth erfindet laut eigenen Angaben nachhaltige, hochfunktionelle Materialien, konstruiert und entwickelt diese und stellt sie auch her. "Unsere umfangreiche Technologieplattform umfasst drei Kernfunktionen, Holografie, Lithografie und drahtlose Sensorik, und ist software- und KI-gesteuert. Dies ermöglicht es uns, eine Bibliothek von Lösungen und funktionalen Prototypen viel schneller und kostengünstiger zu entwickeln als die traditionelle chemische Synthese. Wir ermöglichen führenden globalen Marken, ihren Kunden bahnbrechende Produkte in den Bereichen Unterhaltungselektronik, 5G-Kommunikation, Gesundheit und Wellness, Luft- und Raumfahrt, Automobil und saubere Energie anzubieten.", so Meta Materials auf seiner Webseite.

Das Unternehmen hat also nichts mit Mark Zuckerbergs Facebook bzw. dem neuen Dachkonzern zu tun. Marktteilnehmer vermuteten daher, dass es sich um eine Verwechslung handelte.

Nur eine Verwechslung, oder steckt mehr dahinter?

Wie MarketWatch berichtet, war der Anstieg der Meta Materials-Aktie für einige Meme-Aktienhändler jedoch alles andere als ein Fehler: "Für diejenigen da draußen, die denken, wir seien aufgesprungen, weil ‘die Leute dachten, sie würden Facebook billig kaufen.‘ Benutzt euren Verstand", zitiert das Nachrichtenportal einen Reddit-Nutzer aus einem Community-Board, in dem es um die Aktie von Meta Materials geht. Der Nutzer habe angedeutet, dass mehr dahinterstecke.

Ein Tweet von Meta Materials-Chef George Palikaras wurde laut MarketWatch von einigen Anlegern als Hinweis auf eine mögliche Partnerschaft zwischen dem kanadischen Unternehmen und der neuen Dachmarke von Facebook gedeutet.

"Im Namen von @Metamaterialtec heiße ich @Facebook herzlich im #metaverse willkommen. #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, triff META® :-)", twitterte der Meta Materials-CEO am Donnerstagabend vergangene Woche.

In einer per E-Mail gesendeten Erklärung soll Palikaras laut MarketWatch außerdem geschrieben haben, er "begrüße Mark Zuckerbergs Multi-Milliarden-Dollar-Verpflichtung, das Metaversum Wirklichkeit werden zu lassen". Der Meta Materials-Chef sieht wohl die Chance, Mark Zuckerberg bei seinen Plänen mit Meta und dem Metaverse zu unterstützen: "Unser Unternehmen, META MATERIALS INC. (Nasdaq: MMAT) hat viele der grundlegenden physikalischen Technologien wie Nanomaterialien und Optik, Displays und 5G-Konnektivität Pionierarbeit geleistet, die Marks Team und viele andere Unternehmen nutzen können, um diese großartige Vision zu verwirklichen, die wir alle teilen."

Bisher stehen die Unternehmen also noch in keiner direkten Verbindung, aber wer weiß - vielleicht steckt doch mehr hinter der vermuteten Verwechslung und Facebooks Meta arbeitet in Zukunft irgendwann mit Meta Materials zusammen.

